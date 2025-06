Cheia em Lajeado: rio Taquari atinge cota de inundação Após deixarem suas residências, 150 pessoas foram abrigadas no Parque do Imigrante Balanço Geral RS|Do R7 30/06/2025 - 14h12 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h12 ) twitter

A cidade de Lajeado (RS) enfrenta uma situação crítica com cheias do rio Taquari, que atingiu a cota de inundação, forçando 150 pessoas a se abrigarem no Parque do Imigrante. A Defesa Civil está em alerta, e a população sofre com o frio intenso, com temperaturas chegando a 6 graus. A água invadiu casas e comércios, causando desvalorização de imóveis e obrigando famílias a deixarem suas residências.