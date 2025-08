Homem é morto a tiros no pátio de casa em Canoas (RS) A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, tinha antecedentes criminais e ligação com o tráfico de drogas Balanço Geral RS|Do R7 04/08/2025 - 14h10 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 60 anos foi morto a tiros em Canoas (RS) enquanto fazia reformas em casa. A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, tinha antecedentes criminais e ligação com o tráfico de drogas. A polícia investiga o caso, buscando entender a motivação do crime e identificar os responsáveis. Moradores são incentivados a colaborar com informações e imagens de câmeras de segurança.