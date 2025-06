Homem é preso acusado de cinco tentativas de homicídio no Vale do Rio Pardo (RS) Armado com um revólver calibre 38, ele disparou contra várias pessoas, mas a arma falhou ao mirar em uma mãe e seus filhos gêmeos

Balanço Geral RS|Do R7 12/06/2025 - 14h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h15 ) twitter

