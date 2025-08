Inquérito sobre morte de mulher em academia de Caxias do Sul (RS) é arquivado A Polícia Civil havia sugerido o indiciamento do dono da academia e outros envolvidos, mas o Ministério Público e a Justiça entenderam que não havia justa causa Balanço Geral RS|Do R7 04/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h57 ) twitter

O inquérito sobre a morte de Denise de Oliveira, que caiu de uma academia em Caxias do Sul (RS), foi arquivado. A Polícia Civil havia sugerido o indiciamento do dono da academia e outros envolvidos, mas o Ministério Público e a Justiça entenderam que não havia justa causa. A decisão se baseou na regularidade do estabelecimento e na imprevisibilidade do acidente, isentando os acusados de responsabilidade.