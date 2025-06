Justiça nega pedido para continuidade de obras no dique do Sarandi Moradores aguardam realocação enquanto vivem em condições precárias, temendo novas cheias Balanço Geral RS|Do R7 24/06/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Porto Alegre (RS), a Justiça negou o pedido da prefeitura para continuar as demolições no dique do Sarandi, onde famílias enfrentam o risco de inundações. A falta de laudos técnicos e de planos emergenciais impede o avanço das obras. Moradores, como Mário, aguardam realocação enquanto vivem em condições precárias, temendo novas cheias. A Defesa Civil avalia a situação, buscando soluções para a segurança da comunidade.