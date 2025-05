Mais de 300 cidades gaúchas estão em situação de emergência devido à estiagem A CONAB estima uma queda de quase 9% na produção de grãos no estado, especialmente soja Balanço Geral RS|Do R7 20/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h08 ) twitter

Mais de 300 cidades no Rio Grande do Sul enfrentam situação de emergência devido à estiagem, afetando severamente a safra de grãos, especialmente a soja. A falta de chuva resultou em perdas significativas para agricultores, como a família Gelinski, que enfrenta um prejuízo de R$ 200 mil. A CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) estima uma queda de quase 9% na produção de grãos no estado. Apesar de chuvas pontuais, a seca persiste, levando ao racionamento de água em cidades como Bagé. A construção de uma barragem em 2028 pode aliviar a situação, mas até lá a economia de água é essencial.