Temporal de granizo causa estragos e surpreende moradores, no litoral norte do RS A chuva de granizo atingiu Itati e São Francisco de Paula, acumulando pedras de gelo de até 60 cm Balanço Geral RS|Do R7 05/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h16 )

Uma forte tempestade de granizo atingiu Itati e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, acumulando pedras de gelo de até 60 cm. A Rota do Sol foi interditada e cerca de 60 casas foram danificadas, especialmente em áreas humildes. Moradores relatam nunca ter visto algo semelhante. A Defesa Civil e a prefeitura trabalham para mapear os danos e oferecer abrigo às famílias afetadas.