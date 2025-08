Tio é preso após se apresentar à polícia para confessar ter matado o sobrinho com uma foice O crime ocorreu na zona rural do município e foi motivado por uma discussão sobre o uso de um amolador de facas Balanço Geral RS|Do R7 06/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h17 ) twitter

Em Cruz Alta (RS), um homem de 30 anos se entregou à polícia após confessar ter matado seu sobrinho de 15 anos com uma foice. O crime ocorreu na zona rural do município e foi motivado por uma discussão sobre o uso de um amolador de facas. A população ficou revoltada com o motivo fútil do crime. O suspeito foi preso e aguarda julgamento, enquanto a comunidade busca justiça para o jovem.