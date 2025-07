Tráfico usava lojas de açaí como fachada na capital gaúcha A investigação começou após a prisão de duas mulheres no ano passado, revelando uma rede criminosa que operava com motoboys e fornecedores dentro do sistema penitenciário

Balanço Geral RS|Do R7 17/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share