Acidente aéreo com 61 mortos é o quinto maior da aviação comercial do país; veja outros Aeronave de médio porte saiu do Paraná e pousaria em Guarulhos às 13h50, mas caiu em Vinhedo; não houve sobreviventes São Paulo|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 16h53 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Avião caiu próximo de residência particular Reprodução/Record

O acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), é o quinto maior da aviação comercial do país. A aeronave da VOEPASS, antiga Passaredo, caiu no quintal de uma residência com 61 pessoas a bordo. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50. Segundo a Prefeitura de Valinhos, cidade vizinha a Vinhedo, ninguém sobreviveu.

Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações da empresa aérea Voepass, dona do avião, que havia 62 ocupantes na aeronave, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. A empresa corrigiu a informação às 17h20. No total, eram 61 ocupantes a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes.

Os outros quatro acidentes aéreos com mais mortos foram:

Voo TAM 3054, em 2007: 199 mortos

Voo Gol 1907, em 2006: 154 mortos

Voo VASP 168, em 1982: 137 mortos

Voo TAM 402, em 1996: 99 mortos

Relembre as maiores tragédias aéreas que chocaram o Brasil

Voo VASP 168

Publicidade

Um dos maiores acidentes aéreos do país foi no Voo VASP 168, em 8 de junho 1982. O avião se chocou contra a Serra da Aratanha, no Ceará, e deixou 137 mortos.

Voo TAM 402

Publicidade

Avião caiu em município de SP segundos após decolar de Congonhas Rovena Rosa/Agência Brasil

Em 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 da TAM caiu segundos após decolar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Uma parte da turbina direita se abriu no momento em que a aeronave levantou voo, fazendo com que o avião tombasse. No acidente, morreram 96 passageiros e três pedestres que estavam na rua.

Publicidade

Voo Gol 1907

Aeronave brasileira chocou com jato e caiu em área índigena SD Salgado/Cecomsaer

Em 29 de setembro de 2006, um Boeing da Gol caiu em uma área indígena em Peixoto de Azevedo, a 629 km de Cuiabá. O acidente deixou 154 mortos.

O avião fazia a linha do voo 1907, entre Manaus e Rio de Janeiro, e se chocou com um Legacy, jato de pequeno porte, que ia para os Estados Unidos. Nele, estavam sete pessoas. O jato fez um pouso de emergência, e quem estava a bordo sobreviveu.

Voo TAM A320

Avião colidiu com prédio da companhia Valter Campanato/Agência Brasil - 19/07/2007

O acidente aéreo mais fatal do país aconteceu em 17 de julho de 2007, quando a aeronave A320 da TAM, que saiu do aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, em direção a São Paulo, tentou pousar em Congonhas, mas não teve sucesso.

Por causa da pista molhada, os pilotos não conseguiram frear o avião, que saiu da pista de pouso, atravessou a avenida Washington Luís e bateu em um prédio de cargas da TAM. Com o choque, a aeronave explodiu e pegou fogo. No acidente, morreram 199 pessoas, sendo 187 a bordo do avião e 12 pedestres.

Voo Air France 447

Aeronave ia para Paris e caiu no oceano Atlântico Divulgação/Aeronáutica

Em 1º de junho de 2009, o voo Air France 447, que saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino Paris, caiu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. Esse não é considerado um acidente da aviação comercial do Brasil.

Na ocasião, o avião passou por uma tempestade e a tripulação não conseguiu comandar a perda de leitura de velocidade depois que sensores do avião foram bloqueados pelo temporal.

Ninguém sobreviveu à queda.

*Sob supervisão de Alexandre de Paula