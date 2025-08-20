Cidade de São Paulo registra menor taxa de desemprego histórica e maior média salarial do país Levantamento feito pela PNAD Contínua indica que o município registrou taxa de desocupação de 5,4% no 2º trimestre de 2025 e 6,56 milhões de empregados São Paulo|Do R7 20/08/2025 - 14h03 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h04 ) twitter

O volume é 138,2% maior que o do segundo colocado Tânia Rêgo/Agência Brasil

A cidade de São Paulo alcançou, no segundo trimestre de 2025, a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Segundo os dados divulgados na última sexta-feira (15), o índice de desocupação foi de 5,4%, o que representa 371 mil pessoas desempregadas em um universo de 6,56 milhões de ocupados.

O levantamento mostra também que o rendimento médio do trabalho principal chegou a R$ 5.323, aumento de 1,56% em relação ao trimestre anterior.

O valor supera em 31,3% a média do estado de São Paulo e em 57,9% a nacional. A próxima atualização da PNAD Contínua será divulgada em 14 de novembro de 2025.

Avanço dos empregos formais

Além dos resultados da PNAD, os dados do Novo Caged, divulgados no início de agosto, indicam que a capital paulista ultrapassou 5,029 milhões de empregos formais em junho deste ano. O número é 138,2% maior que o registrado no Rio de Janeiro, segundo colocado no ranking nacional.

Entre janeiro de 2020 e junho de 2025, o estoque de empregos cresceu 19,4% na cidade paulista, acima do avanço de 16% verificado na capital fluminense no mesmo período. Apenas no primeiro semestre de 2025, São Paulo registrou 1,477 milhão de contratações, volume superior ao triplo do Rio, que contabilizou 447 mil admissões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a ampliação da oferta de vagas também tem relação com as ações do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), que intermediou cerca de 40 mil oportunidades neste ano.

Setores em destaque

Os segmentos com maior concentração de trabalhadores formais na capital são Comércio e Varejo (902,2 mil), Economia Criativa (610,3 mil), Serviços Financeiros e Profissionais (578,5 mil), Infraestrutura e Construção (569,5 mil) e Saúde, Esporte e Qualidade de Vida (477,9 mil).

No acumulado desde 2020, os setores que mais expandiram o número de empregados foram Infraestrutura e Construção (+31,95%, com 137,9 mil novos postos), Tecnologia e Inovação (+31,55%, +51,7 mil) e Serviços Financeiros e Profissionais (+24,47%, +113,7 mil). Também tiveram crescimento relevante Saúde, Esporte e Qualidade de Vida (+23,71%, +90,7 mil) e Economia Criativa (+19,44%, +99,2 mil).

