Hytalo e companheiro teriam destruído provas para atrapalhar investigação, diz juiz

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Juiz determina prisão de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente por tentativa de destruir provas.

Casal é acusado de ocultar documentos e dificultar investigações relacionadas a crimes envolvendo crianças.

Investigação ganhou destaque após vídeo denúncia sobre a exploração de conteúdos de menores nas redes sociais.

Hytalo e suas contas foram suspensos por violar diretrizes das plataformas, enquanto o caso continua em andamento pelo Ministério Público da Paraíba. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hytalo Santos já estava com as redes suspensas pela Justiça desde o início da semana Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@ hytalosanto/Arquivo

Na decisão que autorizou a prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido, Israel Nata Vicente, o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, do Tribunal de Justiça da Paraíba, afirmou que o casal agiu para destruir provas e atrapalhar as investigações. Os dois foram presos preventivamente nesta sexta-feira (15) em São Paulo.

“Os representados têm adotado condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade, valendo-se de práticas ilícitas, como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, esvaziando às pressas a residência e ocultando valores e veículos utilizados”, destacou o juiz, em trecho da decisão ao qual o R7 teve acesso.

Além disso, o magistrado ressaltou que a gravidade das ações praticadas demonstra que a prisão é indispensável para assegurar o recolhimento de provas e evitar que possíveis interferências comprometam o andamento regular do processo.

A decisão também menciona que os promotores que solicitaram as prisões justificaram a medida como necessária para impedir a intimidação de testemunhas, “situações que já vêm ocorrendo desde que os investigados tomaram conhecimento da existência da investigação em seu desfavor”.

Para o magistrado, as medidas cautelares se justificam para assegurar a regularidade do procedimento investigativo. “Os atos praticados, incluindo a destruição deliberada de documentos e as tentativas de coação de testemunhas, revelam uma clara intenção de inviabilizar a apuração da verdade real e comprometer a efetividade do processo judicial”, pontuou.

A defesa de Hytalo disse que não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas afirmou que o influenciador é inocente. “Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário", disseram os advogados.

Entenda o caso

O nome de Hytalo Santos voltou a ganhar destaque após a publicação de um vídeo do influenciador Felca sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais.

No material, Felca aponta Hytalo como um dos protagonistas na exploração de conteúdos envolvendo crianças, exibidas de forma vexatória ou sexualizada. Ele também mostra como o algoritmo favorece a entrega de produções feitas por menores de idade a redes de pedófilos.

Na manhã desta sexta-feira (15), o vídeo de Felca já contava com mais de 40 milhões de visualizações. Na terça-feira (12), Santos teve suas contas desativadas no Instagram e no TikTok.

“A plataforma já havia removido suas contas antes de qualquer denúncia: a original, em abril de 2023, e uma alternativa, criada em junho de 2025. Isso ocorreu mais de um mês antes do documentário de Felca e de toda a comoção em torno do tema”, informou a rede social ao R7.

Saiba quem é o influenciador

Hytalo é conhecido por ostentar sua rotina nas redes sociais ao lado de jovens que chama de “filhos”. Ele é investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba).

Uma das adolescentes exibidas por ele causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela mantém um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que a jovem sofreu um aborto espontâneo. O episódio gerou questionamentos nas redes, principalmente pela estratégia de marketing usada para anunciar a gravidez. A menina aparecia nos conteúdos de Hytalo desde os 12 anos.

Não é a primeira vez que o influenciador é alvo de denúncias semelhantes. Criadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas redes.

Vídeo

No conteúdo de 50 minutos publicado no YouTube, Felca demonstra, na prática, como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos. Ele também entrevistou uma psicóloga especialista para falar sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

No vídeo, citou o caso de Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido por ostentar luxo e exibir sua rotina com crianças e jovens que chama de “filhos”. Felca classificou o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”.

O influenciador também mencionou outros casos, como o do canal Bel Para Meninas, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos.

“É um assunto que causa repulsa, mas precisa ser falado”, disse Felca, acrescentando que assume todas as consequências que suas denúncias possam gerar.

Bel, hoje com 18 anos, usou o TikTok para rebater as declarações. Ela classificou a polêmica de anos atrás como “fake news”, afirmou que seus pais tinham boas intenções e que apenas atenderam ao seu desejo de aparecer na internet.

Outras medidas

Nos últimos dias, a Justiça da Paraíba já havia adotado medidas contra o influenciador:

Bloqueio das redes sociais e retirada da monetização de vídeos;

Proibição de contato com adolescentes citados nas investigações;

Busca e apreensão de celulares e computador na casa dele, em João Pessoa.

Em nota, o Ministério Público e as instituições parceiras afirmaram que o caso é conduzido com rigor técnico e respeito às vítimas, mas alertaram que vazamentos de informações e ações paralelas podem prejudicar as apurações e expor ainda mais crianças e adolescentes.

Saiba como denunciar

Casos de exploração infantil podem ser denunciados pelo Disque 100, pelo 180, aos conselhos tutelares, Polícia Civil (197) ou Polícia Militar (190). A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Perguntas e respostas

Qual foi a decisão do juiz Antônio Rudimacy em relação a Hytalo Santos e Israel Nata Vicente?

O juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa autorizou a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido Israel Nata Vicente, afirmando que o casal agiu para destruir provas e atrapalhar as investigações.

Quais ações foram atribuídas ao casal pelo juiz?

O juiz destacou que o casal adotou condutas para dificultar o esclarecimento da verdade, incluindo a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, além de esvaziar a residência e ocultar valores e veículos utilizados.

Por que a prisão foi considerada indispensável?

O magistrado ressaltou que a gravidade das ações praticadas demonstra que a prisão é necessária para assegurar o recolhimento de provas e evitar interferências que possam comprometer o andamento do processo.

O que motivou os promotores a solicitar as prisões?

Os promotores justificaram a medida como necessária para impedir a intimidação de testemunhas, uma situação que já ocorria desde que os investigados tomaram conhecimento da investigação em seu desfavor.

Quais foram as alegações do juiz sobre as medidas cautelares?

O juiz afirmou que as medidas cautelares são justificadas para assegurar a regularidade do procedimento investigativo, mencionando a destruição deliberada de documentos e tentativas de coação de testemunhas como evidências de uma clara intenção de inviabilizar a apuração da verdade.

Qual foi o conteúdo do vídeo publicado por Felca sobre Hytalo Santos?

Felca publicou um vídeo abordando a “adultização” de crianças nas redes sociais, apontando Hytalo como um dos protagonistas na exploração de conteúdos envolvendo crianças, exibidos de forma vexatória ou sexualizada.

Qual foi a repercussão do vídeo de Felca?

O vídeo de Felca alcançou mais de 40 milhões de visualizações em um curto período e levou à desativação das contas de Hytalo no Instagram e TikTok.

Hytalo Santos já foi alvo de denúncias anteriormente?

Sim, Hytalo já foi alvo de denúncias semelhantes, e outros criadores de conteúdo, como Fabi Bubu e Felipe Neto, também abordaram o assunto em suas redes sociais.

O que foi mencionado sobre o algoritmo e a exposição de crianças?

Felca demonstrou como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

Como Hytalo é conhecido nas redes sociais?

Hytalo é conhecido por ostentar sua rotina nas redes sociais ao lado de jovens que chama de “filhos”.

Qual foi a posição do Ministério Público da Paraíba sobre o caso?

O Ministério Público e instituições parceiras afirmaram que o caso está sendo conduzido com rigor técnico e respeito às vítimas, alertando sobre os riscos de vazamentos de informações que podem prejudicar as apurações.

