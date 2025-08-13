Após denúncias de Felca, redes sociais são chamadas para audiência no Senado CCJ aprovou requerimento da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CCJ do Senado aprovou requerimento para audiências com plataformas digitais.

A iniciativa busca esclarecimentos sobre denúncias de conteúdo relacionado à sexualização infantil nas redes sociais.

O requerimento inclui a presença de representantes de grandes empresas de tecnologia e do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

Senadores protocolaram pedido de criação de uma CPI para investigar influenciadores digitais e suas práticas nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Requerimento é de autoria da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) Jefferson Rudy/Agência Senado - 15/07/2025

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), um requerimento de autoria da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para realização de audiência pública com representantes de plataformas digitais. A data para o evento será definida em breve.

A proposta busca que as big techs esclareçam as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a livre circulação, nas redes sociais, de conteúdos relacionados à adultização e sexualização de crianças e adolescentes.

O documento solicita a presença de representantes da Meta (dona do Instagram, Facebook e WhatsApp), do YouTube, do Telegram, do TikTok, do Kawai, da Procuradoria dos Direitos do Cidadão do MPF (Ministério Público Federal), da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.

Também propõe o convite a Felca para participar do encontro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

A iniciativa da senadora surgiu após Felca publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.

O influenciador também enfrenta acusações de explorar trabalho infantil em vídeos publicados na internet com menores de idade. Hytalo tem mais de 20 milhões de seguidores.

Na gravação, Felca apresenta outros exemplos de exploração infantil nas redes e demonstra como as plataformas atuam para direcionar conteúdos de crianças a pedófilos.

Ainda nesta terça-feira, os senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF) protocolaram pedido de criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

