Nova operação da PF mira grupo especializado em 'pescaria' em caixas eletrônicos Investigados usavam dispositivo artesanal para retirar envelopes de depósitos São Paulo|Do R7 05/08/2025 - 08h14 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h14 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular um grupo criminoso em São Paulo.

Os investigados usavam um dispositivo chamado "jacaré" para retirar envelopes de depósitos em caixas eletrônicos.

A ação é um desdobramento da Operação Peixe de Papel, com mandados de busca e prisão em andamento.

As investigações buscam identificar outros envolvidos e possíveis receptadores de furtos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Operação desta terça é um desdobramento de ação do início do ano Divulgação/PF/Arquivo

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (5) uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em furtos em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

Segundo as investigações, os alvos praticavam uma técnica conhecida como “pescaria”, na qual criminosos utilizam um dispositivo artesanal, chamado “jacaré”, para retirar envelopes de depósito colocados por clientes nos caixas eletrônicos.

A ação desta terça é um desdobramento da primeira fase da Operação Peixe de Papel, quando foram cumpridos três mandados de busca e três de prisão. Nesta nova etapa, está sendo cumprido um mandado de busca contra um quarto investigado, também apontado como integrante do grupo criminoso.

Relembre

Na primeira fase, outras duas operações foram deflagradas simultaneamente: Fast Hope e Biometria. Todas tinham como objetivo coibir fraudes em caixas eletrônicos.

“As investigações, no sentido de identificar os demais envolvidos e possíveis receptadores, ainda estão em andamento. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, além de outros que possam vir a ser descobertos”, afirmou a PF na época.

