Caixa tem lucro líquido de quase R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2025

A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido de R$ 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O montante representa alta de 71,5% em relação ao mesmo período no ano passado. A carteira de crédito imobiliário apresentou uma alta de 12,7% — R$ 850 bilhões.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (5), a economista Carla Beni comenta que “a Caixa tem toda uma estrutura muito diferente dos outros bancos na hora do fornecimento de crédito , que passa até além da taxa de juros, que é subsidiada, e o volume de alternativas de crédito que ela tem”.



Carla ressalta que o banco se diferencia dos demais na proximidade com o cliente, escutando suas necessidades. “Grandes bancos têm dificuldade na escuta do cliente. [...] Muitas vezes a gente escuta críticas a respeito do crédito. ‘Dar crédito para a população gera inadimplência’. A gente não pode pegar a exceção e eliminar uma importância tão relevante como essa”, completa.