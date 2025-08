‘Juízes se comportam como perseguidores’, diz Damares após prisão domiciliar de Bolsonaro Senadora critica decisão do STF e diz que vai atuar no Congresso contra precedentes “perigosos” Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/08/2025 - 20h09 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h09 ) twitter

Para Damares, decisão de Moraes 'é mais um capítulo vergonhoso de nossa história recente' Waldemir Barreto/Agência Senado - 25.03.2025

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) reagiu com veemência à determinação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (4), classificou a decisão como “absurda e arbitrária” e acusou integrantes do Judiciário de atuarem como “perseguidores de quem consideram adversários políticos”.

“A determinação de prisão domiciliar de Bolsonaro por um suposto descumprimento, por terceiros, de uma decisão absurda e arbitrária, é mais um capítulo vergonhoso de nossa história recente, na qual juízes se comportam como perseguidores de quem consideram adversários políticos”, escreveu a parlamentar.

Para Damares, o processo ignora garantias fundamentais.

“Não há respeito ao devido processo legal. Nosso arcabouço legal e constitucional tem sido gravemente violado por quem não recebeu um voto sequer para tomar decisões em nome do povo”, afirmou.

Ela também fez um apelo à atuação legislativa diante do caso. “O Congresso precisa reagir e estarei na linha de frente para convencer meus pares sobre quão perigosos são os precedentes desencadeados por um ministro autoritário”, afirmou.

A manifestação da senadora ocorre no contexto da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que impôs prisão domiciliar integral a Bolsonaro após o descumprimento de medidas cautelares.

Moraes apontou tentativa deliberada de burlar restrições impostas anteriormente, incluindo uso de redes sociais e contato com outros investigados.

