Veja quem são as vítimas da queda de avião em Vinhedo Aeronave é da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50 São Paulo|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h58 )



Queda de avião em Vinhedo: veja lista de vítimas do acidente aéreo

Um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira (9). A aeronave é da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

Veja quem são as vítimas:

TRIPULAÇÃO:

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA - COMANDANTE

DANILO SANTOS ROMANO - CO-PILOTO

DEBORA SOPER AVILA - COMISSÁRIA

RUBIA SILVA DE LIMA - COMISSÁRIA

PASSAGEIROS:

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALESCARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

JOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANACAROLINE REDIVO

JOSECARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLA LANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

A Força Aérea Brasileira informou que o trajeto do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), ocorreu dentro da normalidade até 13h20, mas que a partir de 13h21 a aeronave “não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas”. A perda do contato radar, segundo a FAB, ocorreu às 13h22. A aeronave levava 61 pessoas, e todas morreram no acidente.