Tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil: entenda a investigação de Hytalo Influenciador digital e companheiro foram presos na manhã desta sexta por suspeita de atrapalhar o processo São Paulo|Rafaela Soares, Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos foi preso sob suspeita de atrapalhar investigações sobre exploração sexual e tráfico humano.

O youtuber Felca denunciou Hytalo por expor menores de forma sexualizada em suas postagens.

Hytalo é investigado pelo MPPB desde 2024 e já enfrentou denúncias semelhantes anteriormente.

Casos de exploração infantil podem ser denunciados de forma anônima pelos serviços de emergência e conselhos tutelares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@ hytalosanto/Arquivo

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) por suspeita de atrapalhar as investigações por suposta exploração sexual e “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais, além de tráfico humano.

Outro suspeito, Israel Nata Vicente, companheiro do influenciador, também foi detido. As investigações ganharam força depois que o youtuber Felca, com mais de quatro milhões de inscritos, denunciou em vídeo, no início de agosto, que Hytalo estaria expondo menores de forma sexualizada em suas postagens.

Hytalo é conhecido por ostentar sua rotina nas redes sociais ao lado de jovens que chama de “filhos”. Ele é investigado pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024.

Uma das adolescentes exibidas por ele causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela mantém um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que a jovem sofreu um aborto espontâneo. O episódio gerou questionamentos nas redes, principalmente pela estratégia de marketing usada para anunciar a gravidez. A menina aparecia nos conteúdos de Hytalo desde os 12 anos.

Não é a primeira vez que o influenciador é alvo de denúncias semelhantes. Criadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas redes.

Crimes

O influenciador é investigado pelos seguintes crimes:

Tráfico de pessoas

Exploração sexual;

Trabalho infantil artístico irregular, com a produção de vídeos e divulgação em redes sociais; e

Constrangimento de crianças e adolescentes.

O vídeo

No conteúdo de 50 minutos publicado no YouTube, Felca demonstra, na prática, como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos. Ele também entrevistou uma psicóloga especialista para falar sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet.

No vídeo, citou o caso de Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido por ostentar luxo e exibir sua rotina com crianças e jovens que chama de “filhos”. Felca classificou o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”.

O influenciador também mencionou outros casos, como o do canal Bel Para Meninas, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos.

“É um assunto que causa repulsa, mas precisa ser falado”, disse Felca, acrescentando que assume todas as consequências que suas denúncias possam gerar.

Bel, hoje com 18 anos, usou o TikTok para rebater as declarações. Ela classificou a polêmica de anos atrás como “fake news”, afirmou que seus pais tinham boas intenções e que apenas atenderam ao seu desejo de aparecer na internet.

Saiba como denunciar

Casos de exploração infantil podem ser denunciados pelo Disque 100, pelo 180, aos conselhos tutelares, Polícia Civil (197) ou Polícia Militar (190). A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Perguntas e respostas

Quem é Hytalo Santos e por que ele foi preso?

Hytalo Santos, um influenciador digital, foi preso na manhã de sexta-feira (15) por suspeita de atrapalhar investigações relacionadas à exploração sexual e à adultização de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais, além de tráfico humano.

Quem mais foi detido junto com Hytalo Santos?

Israel Nata Vicente, companheiro de Hytalo, também foi detido durante a operação.

O que motivou as investigações contra Hytalo Santos?

As investigações ganharam força após o youtuber Felca, que possui mais de quatro milhões de inscritos, denunciar em vídeo, no início de agosto, que Hytalo estaria expondo menores de forma sexualizada em suas postagens.

Quais são os crimes pelos quais Hytalo está sendo investigado?

Hytalo é investigado por exploração sexual, adultização de crianças e adolescentes, e tráfico humano.

O que aconteceu com uma das adolescentes exibidas por Hytalo?

Uma das adolescentes que Hytalo exibiu causou polêmica ao anunciar que estava grávida aos 17 anos, mantendo um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. Hytalo informou posteriormente que a jovem sofreu um aborto espontâneo, o que gerou questionamentos nas redes sociais.

Hytalo já foi alvo de denúncias antes?

Sim, não é a primeira vez que Hytalo é alvo de denúncias semelhantes. Outros criadores de conteúdo, como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto, também abordaram o assunto em suas redes sociais.

O que foi discutido no vídeo de Felca sobre Hytalo?

No vídeo de 50 minutos publicado no YouTube, Felca demonstrou como o algoritmo pode direcionar conteúdos de menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especialista sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet, citando o caso de Hytalo como exemplo.

Como Hytalo é retratado por Felca?

Felca descreveu o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”, destacando a ostentação de luxo e a exibição de sua rotina com crianças e jovens que ele chama de “filhos”.

Como denúncias de exploração infantil podem ser feitas?

Casos de exploração infantil podem ser denunciados pelo Disque 100, pelo 180, aos conselhos tutelares, Polícia Civil (197) ou Polícia Militar (190). As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

