25 estados estão abaixo da concentração de médico por habitante indicada pela OCDE Maranhão, Pará e Amapá têm as menores concentrações do país; região Sudeste tem a maior Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 17h53 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DF tem a maior concentração de médicos por habitante do Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

No Brasil, apenas o Distrito Federal e o Rio de Janeiro possuem a concentração de médicos superior à recomendação da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de 3,7 médicos por mil habitantes. Todos os outros estados estão abaixo, sendo que o Maranhão tem a menor quantidade, com 1,27.

A média do Brasil é de 3,08. Dados são da pesquisa Demografia Médica no Brasil 2025, divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Ministério da Saúde.

O DF lidera o ranking disparado, com concentração de 6,28 médicos por habitantes. O RJ está em segundo lugar, com 4,2, seguido de São Paulo, com 3,76.

O Pará (1,37) e o Amapá (1,46) acompanham o Maranhão no fim da tabela, com as menores quantidades de médicos do país. Veja a tabela completa abaixo:

‌



Razão de médicos por 1.000 habitantes, segundo unidades da Federação (UF) Luce Costa/Arte - R7

Dividindo por regiões, o Sudeste tem a maior concentração, ficando na média indicada pela OCDE, com 3,77. A região Norte está em último, com 1,70, seguida do Nordeste, com 2,21.

Provas e exames

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou que a pasta não trabalha com a ideia de exame de proficiência, mas quer avaliar a formação dos médicos brasileiros com “testes de progresso”. “Você não joga no indivíduo o peso da má formação”, declara.

‌



Na última semana, o ministério da Educação lançou um exame para avaliar a formação médica no Brasil e permitir a entrada de estudantes em programas de residência médica. Chamado de Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), a prova será realizada anualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em colaboração com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Maioria feminina

A pesquisa divulgada nesta quarta aponta que, pela primeira vez, as mulheres se tornarão maioria entre os médicos no Brasil. Já em 2025, 50,9% dos profissionais formados em medicina serão mulheres. Segundo os dados, o aumento “é expressivo” quando comparado com 2010, quando elas correspondiam a 41% da população médica. As projeções indicam que, até 2035, as mulheres serão 56% do total de médicos no país.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp