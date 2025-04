Entenda como vai funcionar exame para avaliar a formação médica no Brasil Notas poderão ser usadas pelos estudantes para ingresso em programas de residência médica; veja detalhes Brasília|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h32 ) twitter

Ministro da Educação, Camilo Santana (gravata vermelha), e o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha Luis Fortes/MEC - 23.04.2025

O Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira (23) um exame para avaliar a formação médica no Brasil e permitir a entrada dos estudantes em programas de residência médica. Chamado de Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), a prova terá 100 questões e será realizada anualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em colaboração com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Durante o evento de lançamento, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o objetivo é garantir a formação de bons profissionais de saúde. “Médico cuida da vida e a gente sabe a importância do médico e a importância do SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também defendeu a importância da iniciativa. “Um dos maiores desafios na formação médica é formar especialistas em gente, em pessoas. E ter esses dados [do Enamed] vai permitir a avaliação e apontar o caminho mais correto [da formação dos médicos]”, disse.

O Enamed será realizado este ano e vai unificar as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Enare (Exame Nacional de Residência).

Na avaliação dos ministros, com a medida os estudantes vão se dedicar mais à prova com a oportunidade da residência.

Veja os objetivos do Enamed, segundo o MEC:

Avaliação da formação médica: verificar se os concluintes dos cursos de medicina adquiriram as competências e as habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.

Apoio à melhoria dos cursos: fornecer insumos para o aprimoramento das graduações em medicina, contribuindo para a qualidade da educação médica no Brasil.

Aprimoramento da seleção para a residência médica: unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, otimizando o acesso à residência médica de acesso direto.

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde: garantir que os futuros médicos estejam preparados para atuar de maneira qualificada no SUS.

Unificação e transparência: criar um modelo padronizado de avaliação, democratizando o ingresso nos programas de residência médica de acesso direto.

O Enamed poderá ser feito por estudantes de medicina e também médicos interessados em programas de residências que pedem a nota do Enare.

Como se inscrever

O MEC disse que as inscrições para o Enamed devem ser abertas em julho. O Exame será obrigatório para todos os estudantes concluintes de medicina e a aplicação da prova deve acontecer em outubro.

Os resultados devem ser divulgados em dezembro e para utilizar as notas no Enare, é necessário se inscrever no Exame e pagar uma taxa de inscrição (exceto nos casos de isenção previstos no edital).

Os estudantes que farão Enade e que não pretendem utilizar os resultados da prova para ingressar na residência, via Enare, estão isentos da taxa.

