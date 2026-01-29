Análise: desigualdade social está ligada ao aumento da obesidade no Brasil ‘Em muitos lugares no Brasil é mais fácil comprar um pacotinho de batata do que um legume fresco’, afirma especialista

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais da metade da população brasileira apresenta excesso de peso, com obesidade aumentando ao longo dos anos.

Desigualdade social influencia na alimentação, tornando alimentos saudáveis menos acessíveis.

Tratamento da obesidade envolve mudanças de hábitos diários e atenção constante à saúde.

Especialista pede políticas públicas que promovam transporte, lazer e a taxação de ultraprocessados para melhorar a saúde da população. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mais da metade dos brasileiros têm excesso de peso. 62,6%, para ser mais exato. Não só isso, mas ao longo de 18 anos a obesidade dobrou. Antes, 11,8% da população era afetada, hoje o índice é de 25,7%. Os dados são do sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde. O relatório também apontou que o diagnóstico médico de diabetes e hipertensão em adultos aumentou.

O endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Rodrigo Lamounier, lamenta os resultados e reconhece a ameaça: “Sem dúvida nenhuma, o ganho de peso é um problema que a saúde pública no mundo todo tem enfrentado pelos últimos 40 anos. [...] No Brasil não é diferente”.

No Brasil e no mundo, a obesidade tem se tornado uma doença cada vez mais preocupante Reprodução/RECORD NEWS

O profissional apontou, durante o Conexão Record News desta quinta (29), que a obesidade é mais comum em países em desenvolvimento e que classes menos favorecidas costumam apresentar a maioria dos afetados, o que leva ao desenvolvimento de outras doenças, como a diabetes.

Ao ser questionado sobre o que alguém pode fazer para deixar de ser obeso, Lamounier afirmou que pequenas mudanças na rotina já podem trazer resultados, como caminhar até o trabalho e fazer atividades físicas, entretanto ele destacou que o tratamento da doença também está associado à desigualdade social. “Em muitos lugares no Brasil é muito mais fácil comprar um pacotinho de batata do que um legume fresco ou uma fruta, não só do ponto de vista da disponibilidade, mas também do custo”.

Segundo o entrevistado, uma maneira de ficar mais atento à boa alimentação é seguir o Guia Alimentar da População Brasileira, que considera os hábitos culturais da população e incentiva o abandono de alimentos ultraprocessados. Ainda assim, existem casos em que o tratamento deve ser feito à base de medicamentos, mas o endocrinologista afirma: “O fundamental é construir um hábito e uma rotina diária com mais atividade física e com calorias de alta qualidade”.

O esforço deve ser permanente, uma vez que a obesidade é um problema que requer monitoramento constante. “Manter uma perda significativa de peso ao longo dos anos, é uma coisa muito difícil [...] o mais comum é as pessoas fazerem o tratamento e depois relaxarem um pouco [...], mas o organismo se adapta metabolicamente para que a pessoa retorne ao peso que tinha antes”, explica o médico.

Não basta apenas manter os cuidados necessários, também é necessário evitar o uso abusivo de substâncias que podem ajudar a situação dos afetados, como as canetas emagrecedoras. Na análise do especialista, banalizar o medicamento diminui a efetividade dele; além disso, Lamounier enxerga novamente uma barreira social devido ao custo elevado do remédio: “Muitos que precisam usá-lo não têm acesso, então obviamente não vai ser só o remédio que vai resolver o problema populacional de obesidade. Políticas públicas precisam entrar na discussão”.

Acessibilidade de ultraprocessados no Brasil é um problema que deve ser analisado, segundo entrevistado Reprodução/Record News

Ele aponta que medidas como maiores investimentos em transportes públicos, calçadas e áreas de lazer poderiam incentivar as pessoas a optar por caminhadas ao invés dos próprios veículos. Além disso, ele propôs a taxação de alimentos ultraprocessados em favor de alimentos naturais e orgânicos. Na opinião do endocrinologista, os avanços que ocorreram nos lanches escolares e na diminuição dos ultraprocessados são uma grande conquista.

Ele aborda o desafio da obesidade infantil e declara que em mais de 90% dos casos uma criança obesa tende a tornar-se um adulto obeso. O problema, aliás, começa ainda antes, durante a gestação: “Se a criança nasce grande, ela tem um risco maior de ter obesidade e diabetes na vida adulta [...] e a tendência natural é o aumento de peso com a idade”. Apesar disso, ele tranquiliza, “não é porque nasceu grande que há uma condenação de vida, o potencial é pleno, vai ter uma vida maravilhosa, mas requer cuidados”.

