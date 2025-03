Mais da metade dos adultos terá sobrepeso em 2050

Mais da metade dos adultos do planeta estará com sobrepeso ou obesidade em 2050, segundo um estudo publicado na revista científica britânica Lancet. Os dados da pesquisa mostram que 746 milhões de crianças e adolescente estarão com sobrepeso ou obesidade, enquanto 3,8 bilhões de adultos estarão nessa condição — em comparação, no ano de 2021, o número era de 2,11 bilhões de pessoas.



Segundo os pesquisadores, as crianças e adolescentes são o grupo mais suscetível a terem ganhos rápidos de peso, tendo a China e os Estados Unidos como os países que lideram os avanços desse crescimento nas pessoas mais novas.