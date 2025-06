Anvisa aprova caneta usada no tratamento de diabetes para combater obesidade Substância promove maior sensação de saciedade e retarda o esvaziamento gástrico e já era utilizada ‘off-label’ Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 07h43 (Atualizado em 09/06/2025 - 07h57 ) twitter

Substância já era utilizada 'off label' para tratar a obesidade Reprodução/RECORD TV/Arquivo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade no Brasil. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9).

Antes indicado apenas para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio agora poderá ser utilizado também como aliado no combate ao excesso de peso. A medicação já era utilizada “off-label”, ou seja, a prescrição fora do que a bula do remédio prevê.

O princípio ativo da medicação, a tirzepatida, atua reduzindo os níveis de açúcar no sangue e controlando a glicemia. Além disso, promove maior sensação de saciedade e retarda o esvaziamento gástrico, o que contribui para a perda de peso.

Entenda

O excesso de peso já atinge a maioria dos brasileiros. Isso impulsiona a demanda por diferentes meios de emagrecimento, incluindo medicamentos. Aliás, é o que tem acontecido com um medicamento indicado para diabetes, mas que também ajuda a emagrecer.

Depois do Ozempic, é a vez do Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida. O tratamento pode custar até 7 mil euros, mas a procura pelo produto importado é grande, o que faz surgir um mercado oportunista e ilegal.

