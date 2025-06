Além do IMC: entenda o que muda com as novas diretrizes para o tratamento da obesidade

Com as novas diretrizes para o tratamento da obesidade apresentadas pela Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) na última quinta-feira (29), a condição agora é reconhecida como doença e não apenas como um fator de risco. O documento incluiu 35 recomendações para o bom uso de remédios, inclusive das injeções à base de tirzepatida e semaglutida .



Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (2), Fernando Gerchman, endocrinologista e integrante do departamento científico da associação, explica que entre as principais mudanças está a possibilidade de indicar medicamentos mesmo para pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) abaixo de 27.



Segundo ele, o tratamento farmacológico só era recomendado quando o IMC do paciente estivesse associado a outras complicações da obesidade , como hipertensão, pré-diabetes, doenças do sistema musculoesquelético ou cardiovasculares, ou quando o índice ultrapassasse 30.



“A gente pode avaliar o paciente através de codificação da gordura corporal, através de métodos de avaliação bem simples, como a medida da cintura abdominal — a relação cintura e altura — e, se tiver em excesso esses parâmetros, nós poderíamos indicar tratamento farmacológico de obesidade”, afirma Gerchman.