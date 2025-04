Anvisa aprova registro de vacina contra Chikungunya desenvolvida pelo Butantan Imunizante, de dose única, será aplicado na população acima de 18 anos; esta é a primeira vacina autorizada contra a doença no país Saúde|Do R7, em Brasília 14/04/2025 - 10h59 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h17 ) twitter

Esta é a primeira vacina contra Chikungunya Divulgação/Fiocruz

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro da vacina contra Chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica austríaca Valneva. Com a decisão, o imunizante, de dose única, será indicado para a prevenção da doença em pessoas com 18 anos ou mais. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (14).

Segundo a Anvisa, a vacina demonstrou induzir produção “robusta” de anticorpos neutralizantes contra o vírus Chikungunya em estudos clínicos que avaliaram adultos e adolescentes que receberam uma dose do imunizante.

Os principais sintomas da doença são febre de início repentino (acima de 38,5°C) e dores intensas nas articulações de pés e mãos, dedos, tornozelos e punhos. Pode acontecer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Alguns pacientes podem desenvolver dor crônica nas articulações.

Esta é a primeira vacina contra a doença, que é transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Atualmente, todos os estados brasileiros registram transmissão desse arbovírus.

O imunizante é contraindicado para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas.

