Dengue foi negligenciada depois da pandemia, diz infectologista

“A dengue foi negligenciada, principalmente depois da pandemia. Com certeza tivemos algumas falhas que propiciaram o aumento do número de casos”, diz Marcelo Otsuka, pediatra e infectologista, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10).



Um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo revelou que 89% dos hospitais privados registraram aumento nas internações de pacientes infectados.



Otsuka afirma que a vacinação de um maior grupo de pessoas “seria excelente”, a fim proteger a população de forma mais eficiente contra casos graves de dengue. De acordo com o infectologista, quanto mais interesse na distribuição, maior se torna a produção de imunizantes.



Sobre o aumento de medidas contra a doença , anunciado pelo Ministério da Saúde, o médico explica que, na maioria das vezes, a contaminação acontece dentro das casas e o cuidado depende também da população, mas que é “importante que essas medidas sejam feitas, e sejam feitas de forma efetiva”.