Campanha de vacinação contra a gripe começa em todo o país nesta segunda-feira Algumas regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro e o DF, se anteciparam e já iniciaram a imunização para a população Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 07h17 (Atualizado em 07/04/2025 - 07h17 )

Regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal já começaram a imunizar a população Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília/03/05/2024

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começou, oficialmente, nesta segunda-feira (7). Somente na primeira etapa, o governo distribuiu 5,4 milhões de doses para o público-alvo, que inclui idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes. No entanto, no dia 21 de março, o próprio governo recomendou que estados e municípios iniciassem a estratégia assim que recebessem as doses do imunizante. Esse foi o caso de regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, que já começaram a vacinar os moradores pertencentes ao grupo prioritário.

Durante o evento de distribuição dos imunizantes, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reafirmou que a vacina está disponível durante todo o ano. “Nosso objetivo é fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso sistema vacinal do mundo. Nossa meta é imunizar 90% do público prioritário, e vamos disponibilizar vacina para isso”, afirmou o ministro.

