Semana começa com 18 estados e DF sob alerta laranja e amarelo de chuvas intensas Segundo Inmet, ventos podem chegar a 100 km/h e há risco de corte de energia e queda de árvores em diversas regiões, veja quais Brasília|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 02h00 )

18 estados e o DF estão sob alerta Paulo Pinto/Agência Brasil - arquivo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para 18 estados e o Distrito Federal. O aviso meteorológico é válido até a manhã desta segunda-feira (7) e prevê em algumas regiões do Brasil ventos de até 100 km/h, risco de corte de energia e queda de árvores e chuvas de até 100 mm/dia.

Ao todo, regiões de sete estados estão sob alerta laranja: Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima, Piauí, Ceará e Amapá. Os estados são afetados principalmente nas regiões mais ao norte.

O aviso amarelo, por sua vez, abrange o sul do estado do Amazonas, o norte de Roraima e o sul do Maranhão, do Pará, do Piauí e do Ceará. Outros estados também são afetados, como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Tocantins e parte do DF.

O alerta também segue para o Rio de Janeiro, onde chuvas intensas que começaram na sexta-feira (4) deixaram várias regiões sob o risco de deslizamento de terras, como Angra dos Reis e Petrópolis.

‌



Veja cuidados:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Queda de temperatura

Além dos alertas de chuvas intensas, uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas em várias partes do país ao longo da próxima semana, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Segundo o Inmet, o sistema trará também chuvas intensas, ventos fortes e sensação térmica mais baixa.

‌



A semana começa com queda acentuada nas temperaturas no Sul do país. Em áreas de maior altitude, como as serras gaúcha e catarinense, os termômetros podem marcar valores abaixo de 10°C nas madrugadas, com risco de geada, principalmente entre segunda (7) e quarta-feira (9). O frio deve persistir nos próximos dias, mantendo as temperaturas abaixo da média para o período.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sudeste terá noites mais frias e tempo instável

No Sudeste, o avanço da frente fria provocará instabilidades e mudança no padrão de temperaturas. A partir de segunda-feira, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem sentir a diferença, com mínimas mais baixas, especialmente à noite e nas primeiras horas do dia. A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas próximas a 12°C.

‌



Ventos aumentam a sensação de frio

A massa de ar frio virá acompanhada de ventos de origem polar, que devem reforçar a sensação de frio, especialmente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e partes do Rio de Janeiro. Mesmo em locais com temperaturas amenas, a presença do vento pode gerar desconforto térmico durante as manhãs e noites da semana.

Atenção para mudanças rápidas no tempo

Além do frio, a semana será marcada por variações rápidas no tempo, com possibilidade de chuvas em algumas regiões do Sudeste, principalmente entre terça e quarta-feira. No Sul, as instabilidades devem perder força gradualmente a partir de quinta-feira (10), mas o frio continua.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

