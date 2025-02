Caravana da Saúde percorre 27 municípios em 16 estados para reforçar combate à dengue Caravana busca aprimorar a vigilância epidemiológica, otimizar o atendimento nos serviços de saúde e mobilizar a população Saúde|Do R7, em Brasília 22/02/2025 - 09h50 (Atualizado em 22/02/2025 - 09h50 ) twitter

Caravana busca aprimorar a vigilância epidemiológica Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde finalizou mais uma etapa da Caravana da Saúde, uma iniciativa do COE Dengue (Centro de Operações de Emergência em Saúde para Dengue e Outras Arboviroses), que percorreu 27 municípios em 16 estados com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção, controle e assistência à população no combate à dengue e outras arboviroses.

A caravana busca aprimorar a vigilância epidemiológica, otimizar o atendimento nos serviços de saúde e mobilizar a população para medidas de enfrentamento à doença, especialmente no período sazonal, quando os casos aumentam significativamente.

Entre as cidades visitadas estão: Bagé (RS), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Campinas (SP), Cruzeiro do Sul (AC), Feijó (AC), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Joinville (SC), Macapá (AP), Manaus (AM), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), Salvador (BA), São José do Rio Preto (SP), Tarauacá (AC), Vitória (ES), Bonsucesso (RJ), Cuiabá (MT), Recife (PE), Curitiba (PR) e Campo Grande (MS).

Plano Nacional

A caravana faz parte de um conjunto de ações do governo federal para reforçar a resposta ao avanço da dengue, dentro do Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika.

Em janeiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a instalação do COE Dengue para monitorar o avanço da doença e lançou novas estratégias para ampliar a capacidade de atendimento e controle do vetor. O governo federal destinou R$ 1,5 bilhão para fortalecer essas ações no ciclo 2024/2025.

Além do suporte técnico às secretarias estaduais e municipais de saúde, a iniciativa reforça campanhas educativas para incentivar a participação popular no combate ao mosquito Aedes aegypti. Entre as principais estratégias está a campanha nacional de controle da dengue, Zika e chikungunya, com o slogan:

“Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”, que estimula a população a dedicar 10 minutos por semana para eliminar criadouros do mosquito.

Combate à dengue

O Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses 2024/2025 incorpora novas tecnologias para o controle do vetor, incluindo:

Expansão do Método Wolbachia, passando de 3 para 40 cidades;

Uso de insetos estéreis em aldeias indígenas para reduzir a reprodução do Aedes aegypti;

Borrifação residual intradomiciliar em áreas de grande circulação;

Instalação de 150 mil Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs) na primeira fase do projeto;

Aplicação do Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI), um biolarvicida eficaz contra o mosquito transmissor da dengue.