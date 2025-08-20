Conheça o programa que vai reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS O Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, é uma novidade que vai transformar a saúde de pacientes que precisam de consultas, exames, cirurgias e tratamentos oncológicos Saúde|Do R7 20/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h03 ) twitter

O Programa Agora tem Especialistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação faz parte das políticas da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES).

Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde, além de ofertar exames, consultas e cirurgias do SUS nas unidades privadas através de novos mecanismos. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.