De papinha a molho de pimenta: Anvisa suspende comercialização de produtos por irregularidades
Agência reguladora encontrou ausência de informações essenciais nos rótulos dos produtos
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização e uso de alimentos infantis, um lote de pimenta e um creme corporal.
A decisão foi tomada após a agência detectar a ausência de informações essenciais nos rótulos dos produtos, além da falta de autorização de fabricação.
A decisão da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União.
Alimento para criança
Os produtos Alimentos Infantis e Alim. de Transição para Lactentes e Crianças de Primeira Infância “PF da Nina”, fabricados pela empresa “PF da Nina Nutrição Infantil Ltda.”, devem ser apreendidos.
Segundo a Anvisa, a empresa não tinha licença sanitária para fabricar esse tipo de alimento e também não seguia as boas práticas de fabricação. Todos os lotes foram proibidos de fabricação, importação e uso.
Molho de pimenta
A suspensão também abrange o lote 4512823 do molho de pimenta Extra Forte, da Marca Ubon.
A medida foi motivada pela reprovação do lote nos ensaios de determinação e de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que detectaram uma quantidade de substância que não havia sido declarada no rótulo.
Segundo a Anvisa, a presença do dióxido de enxofre em alimentos pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.
Cosmético
O “Creme Corporal Multifuncional”, da marca Adeus, também foi suspenso por estar regularizado como cosmético, mas apresentar características farmacológicas, prometendo tratamento e curas que não são permitidos a produtos classificados como cosméticos.
O R7 tentou contato com as empresas, mas ainda não teve respostas. O espaço segue em aberto para manifestação.
Perguntas e Respostas
Qual foi a decisão da Anvisa em relação a produtos alimentícios e cosméticos?
A Anvisa suspendeu a fabricação, distribuição, comercialização e uso de alimentos infantis, um lote de molho de pimenta e um creme corporal devido à ausência de informações essenciais nos rótulos e falta de autorização de fabricação.
Quais produtos foram afetados pela suspensão?
Os produtos afetados incluem os Alimentos Infantis e Alim. de Transição para Lactentes e Crianças de Primeira Infância “PF da Nina”, fabricados pela empresa “PF da Nina Nutrição Infantil Ltda.”, e o lote 4512823 do molho de pimenta Extra Forte, da Marca Ubon. O “Creme Corporal Multifuncional”, da marca Adeus, também foi suspenso.
Por que a Anvisa suspendeu os produtos da empresa PF da Nina?
A Anvisa suspendeu os produtos da empresa PF da Nina porque a empresa não possuía licença sanitária para fabricar esses alimentos e não seguia as boas práticas de fabricação. Todos os lotes foram proibidos de fabricação, importação e uso.
O que motivou a suspensão do molho de pimenta da Marca Ubon?
A suspensão do molho de pimenta foi motivada pela reprovação do lote nos ensaios de determinação e pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que detectaram uma quantidade de substância não declarada no rótulo.
Quais são os riscos associados ao dióxido de enxofre em alimentos?
A presença de dióxido de enxofre em alimentos pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.
Por que o Creme Corporal Multifuncional da marca Adeus foi suspenso?
O Creme Corporal Multifuncional foi suspenso porque estava regularizado como cosmético, mas apresentava características farmacológicas, prometendo tratamentos e curas que não são permitidos para produtos classificados como cosméticos.
As empresas foram contatadas pela Anvisa?
O R7 tentou contato com as empresas envolvidas, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestação das empresas.
