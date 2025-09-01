De papinha a molho de pimenta: Anvisa suspende comercialização de produtos por irregularidades Agência reguladora encontrou ausência de informações essenciais nos rótulos dos produtos Saúde|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 14h15 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Anvisa suspendeu a comercialização de alimentos infantis, um lote de pimenta e um creme corporal devido a irregularidades.

Os produtos da empresa "PF da Nina Nutrição Infantil Ltda." não possuíam autorização e apresentavam rótulos inadequados.

O lote do molho de Pimenta Extra Forte da marca Ubon foi reprovado por conter dióxido de enxofre não declarado, podendo causar reações alérgicas.

O Creme Corporal Multifuncional da marca Adeus foi suspenso por apresentar propriedades farmacológicas, o que é proibido para cosméticos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Molho de pimenta, alimentos para crianças e creme corporal foram itens proibidos pela Anvisa Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização e uso de alimentos infantis, um lote de pimenta e um creme corporal.

A decisão foi tomada após a agência detectar a ausência de informações essenciais nos rótulos dos produtos, além da falta de autorização de fabricação.

A decisão da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União.

Alimento para criança

Os produtos Alimentos Infantis e Alim. de Transição para Lactentes e Crianças de Primeira Infância “PF da Nina”, fabricados pela empresa “PF da Nina Nutrição Infantil Ltda.”, devem ser apreendidos.

‌



Segundo a Anvisa, a empresa não tinha licença sanitária para fabricar esse tipo de alimento e também não seguia as boas práticas de fabricação. Todos os lotes foram proibidos de fabricação, importação e uso.

Molho de pimenta

A suspensão também abrange o lote 4512823 do molho de pimenta Extra Forte, da Marca Ubon.

‌



A medida foi motivada pela reprovação do lote nos ensaios de determinação e de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que detectaram uma quantidade de substância que não havia sido declarada no rótulo.

Segundo a Anvisa, a presença do dióxido de enxofre em alimentos pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.

‌



Cosmético

O “Creme Corporal Multifuncional”, da marca Adeus, também foi suspenso por estar regularizado como cosmético, mas apresentar características farmacológicas, prometendo tratamento e curas que não são permitidos a produtos classificados como cosméticos.

O R7 tentou contato com as empresas, mas ainda não teve respostas. O espaço segue em aberto para manifestação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão da Anvisa em relação a produtos alimentícios e cosméticos? A Anvisa suspendeu a fabricação, distribuição, comercialização e uso de alimentos infantis, um lote de molho de pimenta e um creme corporal devido à ausência de informações essenciais nos rótulos e falta de autorização de fabricação. Quais produtos foram afetados pela suspensão? Os produtos afetados incluem os Alimentos Infantis e Alim. de Transição para Lactentes e Crianças de Primeira Infância “PF da Nina”, fabricados pela empresa “PF da Nina Nutrição Infantil Ltda.”, e o lote 4512823 do molho de pimenta Extra Forte, da Marca Ubon. O “Creme Corporal Multifuncional”, da marca Adeus, também foi suspenso. Por que a Anvisa suspendeu os produtos da empresa PF da Nina? A Anvisa suspendeu os produtos da empresa PF da Nina porque a empresa não possuía licença sanitária para fabricar esses alimentos e não seguia as boas práticas de fabricação. Todos os lotes foram proibidos de fabricação, importação e uso. O que motivou a suspensão do molho de pimenta da Marca Ubon? A suspensão do molho de pimenta foi motivada pela reprovação do lote nos ensaios de determinação e pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que detectaram uma quantidade de substância não declarada no rótulo. Quais são os riscos associados ao dióxido de enxofre em alimentos? A presença de dióxido de enxofre em alimentos pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico. Por que o Creme Corporal Multifuncional da marca Adeus foi suspenso? O Creme Corporal Multifuncional foi suspenso porque estava regularizado como cosmético, mas apresentava características farmacológicas, prometendo tratamentos e curas que não são permitidos para produtos classificados como cosméticos. As empresas foram contatadas pela Anvisa? O R7 tentou contato com as empresas envolvidas, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestação das empresas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp