Seringas reutilizadas e produtos vencidos: Anvisa autua clínicas de estética no DF e cinco estados Operação foi realizada com a ajuda das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais para reduzir riscos à saúde de clientes Brasília|Do R7, em Brasília 03/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h14 )

Operação começou nesta semana Marcelo Camargo/Agência Brasil/A10mais - ARC

A Anvisa iniciou, nesta semana, a segunda fase da operação “Estética com Segurança” no Distrito Federal, São Paulo, Amazonas, Piauí e Ceará.

Em parceria com vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, estão sendo inspecionadas clínicas de estética, farmácias de manipulação e distribuidoras de produtos médicos e cosméticos .

A operação pretende verificar as condições sanitárias e a regularidade de estabelecimentos e produtos, com foco na redução de riscos à saúde dos pacientes.

No primeiro dia, 25 estabelecimentos foram inspecionados, e todos apresentaram algum tipo de infração, o que poderá resultar em multas após a conclusão dos processos legais.

Operações no DF e em Fortaleza

As ações de fiscalização realizadas no Distrito Federal e nas regiões Norte e Nordeste concentram-se nas capitais. Já no estado de São Paulo, as inspeções ocorrem em estabelecimentos das cidades de Barueri, São Bernardo do Campo, Araras e Santana de Parnaíba.

No DF, quatro distribuidoras foram alvo da ação. Em dois casos, as empresas funcionavam somente como coworking e não possuíam representantes legais no local. Foram interditadas 340 unidades de cosméticos com registro cancelado pela Anvisa.

Em Fortaleza (CE), as quatro clínicas visitadas foram autuadas. Fiscais encontraram produtos vencidos, medicamentos manipulados em larga escala sem indicação de paciente e cosméticos injetáveis — prática proibida.

Teresina, Manaus e São Paulo

Na capital do Piauí, Teresina, nove clínicas foram inspecionadas. Uma delas teve o serviço de lipoaspiração interditado.

Entre os problemas identificados estão: seringas reutilizadas com material não identificado, medicamentos sem data de abertura e geladeiras compartilhadas entre alimentos e produtos injetáveis. Também foram constatadas ausência de protocolos de segurança, descarte inadequado de resíduos e falta de registros de pacientes.

Em Manaus (AM), das seis clínicas vistoriadas, quatro foram autuadas. Houve flagrantes de reutilização de materiais descartáveis, uso de medicamentos vencidos e equipamentos sem registro. Uma bomba de infusão e um lipoaspirador foram interditados.

Por fim, no estado de São Paulo, foram inspecionadas uma farmácia de manipulação e uma distribuidora.

A farmácia utilizava insumos injetáveis não autorizados e receituários de medicamentos controlados emitidos por fisioterapeuta, o que é ilegal. Na distribuidora, 14 produtos industrializados sem registro foram interditados.

Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados, pois as empresas têm direito à ampla defesa antes da aplicação de sanções definitivas. A operação continuará nos próximos dias.

