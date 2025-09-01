Ciro Nogueira pede registros de gabinete para rebater acusação de ligação com PCC Parlamentar nega propina e encontro com nomes da organização; pedido de acesso a dados do Senado mira defesa de acusações Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 13h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ciro Nogueira, senador e ex-ministro, solicita registros de visitas ao seu gabinete.

A demanda é uma resposta a acusações de recebimento de propina ligadas ao PCC.

Uma testemunha anônima afirmou que Nogueira teria recebido dinheiro vivo em seu gabinete.

O senador nega as acusações e já enviou ofício ao Ministério da Justiça, se colocando à disposição para investigação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O senador Ciro Nogueira nega acusações de ter recebido propina em esquema do PCC Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, fez um pedido ao Senado para recuperar informações de visitas ao gabinete parlamentar.

A solicitação foi formalizada após o político ser acusado de recebimento de propina em um esquema bilionário de combustíveis comandado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As declarações de uma testemunha, feitas de forma anônima, sustentam que o senador teria recebido uma sacola com dinheiro vivo de Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, em um encontro dentro do próprio gabinete, em 2024. O relato foi publicado pelo portal ICL Notícias.

Ciro Nogueira negou as informações da reportagem, assim como o recebimento de propina, e solicitou os registros de entradas oficiais. O objetivo, como apurou o R7, é que a resposta seja utilizada pelo senador para se defender das acusações.

‌



Antes do pedido ao Senado, Ciro Nogueira enviou um ofício ao Ministério da Justiça, em que nega recebimento de propina ou relação com facção criminosa. O documento também coloca à disposição de investigadores os sigilos, de gabinete e telefone.

Perguntas e Respostas

Qual foi o pedido feito pelo senador Ciro Nogueira ao Senado?

‌



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) solicitou ao Senado a recuperação de informações sobre visitas ao seu gabinete parlamentar.

Por que Ciro Nogueira fez esse pedido?

‌



O pedido foi formalizado após o senador ser acusado de receber propina em um esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Quais são as acusações feitas contra Ciro Nogueira?

Uma testemunha anônima alegou que Ciro Nogueira teria recebido uma sacola com dinheiro vivo de Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de “Beto Louco”, durante um encontro em seu gabinete em 2024.

Como Ciro Nogueira reagiu às acusações?

Ciro Nogueira negou as informações da reportagem e o recebimento de propina, solicitando os registros de entradas oficiais para se defender das acusações.

O que Ciro Nogueira fez antes de solicitar informações ao Senado?

Antes do pedido ao Senado, Ciro Nogueira enviou um ofício ao Ministério da Justiça, negando o recebimento de propina e qualquer relação com facções criminosas. Ele também colocou à disposição dos investigadores os sigilos de seu gabinete e telefone.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp