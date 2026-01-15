Entenda como funciona o projeto que reduziu 26% das infecções hospitalares em UTIs
Estimativa é que o SUS tenha economizado mais de R$ 150 milhões nesse período
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Entre setembro de 2024 e outubro de 2025, o projeto reduziu em 26% as infecções em unidades de terapia intensiva. Com isso, a estimativa é que o SUS tenha economizado mais de R$ 150 milhões nesse período. A meta é que a redução atinja 50% até o final de 2026.
O Conexão Record News desta quinta-feira (15) recebeu Cristiana Martins Prandini, coordenadora de projetos do Hcor, para explicar como funciona essa iniciativa. “A gente usa a própria diretriz, são os protocolos que a Anvisa orienta relacionado à prevenção das infecções relacionadas à assistência. A gente tem encontros tanto virtuais como presenciais e a gente vai trazendo esse conteúdo para as equipes, são ciclos de aprendizagem intercalados com períodos de ação, onde eles levam para os hospitais, para as suas UTIs para poder testar e melhorar ainda mais os processos”, explica.
A coordenadora fala que são três tipos de infecções: a infecção de corrente sanguínea, infecção de trato urinário e infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Ela relata que a iniciativa tem sido adotada em vários lugares do país: “A gente já percorreu o Brasil inteiro com esse projeto aí levando esse método, trazendo um melhor cuidado para os pacientes e as equipes muito engajadas, muito participantes”.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!