Saúde |Do R7, com informações do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde inicia plano para vacinar 130 mil indígenas; veja imagens Abertura da ação aconteceu neste sábado, com a presença da ministra Nísia Trindade; imunizantes fazem parte do calendário nacional

Ministério da Saúde inicia plano para vacinar 130 mil indígenas (Divulgação/Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (13) o MVPI (Mês de Vacinação dos Povos Indígenas) de 2024. Segundo a pasta, a previsão é que mais de 130 mil indígenas sejam imunizados com vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Entre elas, estão a BCG, poliomielite oral, HPV e tríplice viral (veja lista completa abaixo). A primeira ação aconteceu na Aldeia Kuahi, na Terra Indígena Uaçá, próxima a Oiapoque, no Amapá, e contou com a presença da ministra Nísia Trindade.





No evento de abertura, serão imunizados indígenas na Aldeia Kuahi. No local, vivem 19 famílias que juntas totalizam 85 moradores. Serão oferecidas, ao longo do dia, 2,7 mil doses de rotina e, após o evento, elas serão distribuídas aos polos-base do Oiapoque. Contra a Covid-19, são 1.140 doses que também serão distribuídas.

Confira as vacinas oferecidas no Mês de Vacinação dos Povos Indígenas:

BCG;

Febre amarela;

Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba);

Pneumo 23,;

Poliomielite;

Varicela;

Difteria e tétano;

Meningo ACWY;

Meningocócica C;

Poliomielite oral;

Rotavírus;

HPV;

Pentavalente;

Pneumo 10; e

DTPA (para gestantes).

O plano acontece em todos os 34 DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) situados nas cinco regiões do país. Ao todo, mais de 2,5 mil servidores da saúde estão envolvidos na imunização, já que o público alvo reside em áreas de difícil acesso terrestre, acesso fluvial limitado em períodos de estiagem e áreas com acesso estritamente aéreo.

No Brasil, são 34 Distrito Sanitário Especial Indígena divididos estrategicamente por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas (Reprodução/Ministério da Saúde)

“Concomitante às atividades de vacinação, serão ofertados outros atendimentos em saúde, para oportunizar as entradas em território indígena, pelas equipes multidisciplinares e demais categorias profissionais. Serão entregues kits de saúde bucal e haverá atendimento com dentista; distribuição de remédios; atendimento com fisioterapeuta, psicóloga e assistente social; testagens rápidas e leitura de lâminas para malária (resultado sai em 30 minutos); e orientações sobre dengue”, divulgou a pasta.

Outras ações

Ainda como parte das atividades do MVPI 2024, está previsto o início da instalação de antenas em aldeias e postos de saúde indígena. Ao todo, 12 locais serão beneficiados:

Casa de Saúde Indígena de Oiapoque;

Polo Base Aramirã;

Polo Base Kumarumã;

Polo Base Manga;

Posto de Saúde Indígena Kunana;

Posto de Saúde Indígena Galiby;

Posto de Saúde Indígena do Açaizal;

Posto de Saúde Indígena Espírito Santo;

Posto de Saúde Indígena Santa Izabel;

Posto de Saúde Indígena do Flexa;

Posto de Saúde Indígena Estrela; e

Posto de Saúde Indígena Tukay.

Entre os investimentos na saúde indígena, a ministra Nísia Trindade assina ordem de serviço para início das obras da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da Aldeia Espírito Santo, beneficiando 708 pessoas. Além disso, será anunciada a renovação da frota do DSEI Amapá com 25 novos veículos para atender a população de 14,5 mil indígenas.

