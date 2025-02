Óbitos por dengue chegam a 14 em São Paulo e a 21 no Brasil em 2025 Imunização tem tido baixa procura do público preferencial, composto por jovens de 10 a 14 anos Saúde|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil 28/01/2025 - 08h24 (Atualizado em 28/01/2025 - 08h24 ) twitter

Óbitos por dengue chegam a 21 no Brasil em 2025 Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Arquivo

O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabiliza nesta segunda-feira (27) 21 mortes por dengue no país em 2025, dois terços das quais no estado de São Paulo, onde a secretaria estadual realiza campanha pela vacinação de públicos vulneráveis. A imunização tem tido baixa procura do público preferencial, composto por jovens de 10 a 14 anos.

O acompanhamento mostra pouco mais de 139 mil casos prováveis de dengue registrados no país, sendo 82 mil em território paulista. São investigadas 160 mortes com suspeita de dengue, 114 em São Paulo. Monitoramento da Secretaria de Saúde do estado registra apenas 7 óbitos dentre 81.950 casos prováveis, enquanto 121 casos estão em investigação.

O governo do estado registra ainda que 37 municípios estão em situação de Emergência em razão da epidemia, estando Jacareí e Mira Estrela, ambos no interior paulista, em Emergência desde janeiro de 2024.

Mortes por dengue superaram as por Covid-19 em 2024

Os óbitos por dengue no Brasil em 2024 ultrapassaram os causados pela Covid-19 , segundo dados do Ministério da Saúde . Ao menos 6.103 pessoas morreram devido à dengue, enquanto a Covid-19 foi responsável por 5.959 óbitos. As mortes por dengue podem ser maiores, visto que 761 estão em investigação.

A quantidade de mortes por dengue no ano passado teve uma alta de 417% na comparação com 2023, quando a doença matou 1.179 pessoas. O número de casos prováveis deu um salto de 302%, passando de 1.649.146 para 6.629.595.

Em 2024, a dengue afetou 3.118 em cada 100 mil habitantes do país, sobretudo mulheres, que responderam por 55% dos registros, enquanto os homens responderam por 45%. Em relação à raça/cor, 41,7% das pessoas infectadas eram brancas; 35%, pardos; 5,1%, pretos; e 1,1%, amarelos.A faixa etária com mais casos foi a de 20 a 29 anos, com pelo menos 1.216.951 registros, seguida pelas faixas de 30 a 39 anos (pelo menos 1.071.419) e 40 a 49 anos (pelo menos 1.006.119).

O estado de São Paulo liderou em número absoluto de casos prováveis, com ao menos 2.180.200 registros, seguido por Minas Gerais (1.689.713) e Paraná (652.564). No entanto, o Distrito Federal teve o maior coeficiente de incidência, com 9.338,2 casos por 100 mil habitantes, à frente de Minas Gerais (7.924,5) e Paraná (5.518,7).