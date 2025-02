Vacina nacional contra a dengue será distribuída em 2026, anuncia ministra da Saúde Governo distribuirá 60 milhões de doses, válidas para os quatro sorotipos da doença Saúde|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 13h32 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h32 ) twitter

Vacina contra a dengue é a primeira 100% nacional Lula Marques/Agência Brasil - 12/02/2025

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta terça-feira (25) que a vacina brasileira contra a dengue, desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com a empresa WuXi Biologics, será distribuída a partir de 2026. O imunizante terá dose única e será válido para combater os quatro sorotipos da doença. Ao todo, 60 milhões de imunizantes serão disponibilizados à população a partir do ano que vem. O investimento total será de R$ 1,26 bilhão.

De acordo com a ministra, o intuito é atender a população elegível pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) de 2 a 59 anos. No entanto, o governo investirá R$ 68 milhões para a realização de dois estudos clínicos para ampliar a faixa etária.

As declarações de Nísia foram feitas durante cerimônia no Palácio do Planalto em que o governo anunciou um acordo para produção da vacina.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também participou do evento. Ele ressaltou o papel da Fiocruz e do Instituto Butantan nos avanços tecnológicos na área da saúde.

‌



“Hoje é um dia histórico. Uma vacina contra os quatro tipos de dengue, o que facilita muito, e por isso é demorada, leva anos e anos. Teve que acertar os quatro tipos da doença para ter um imunizante tetravalente”, afirmou.

Vacina contra influenza

Além do imunizante contra a dengue, Nísia informou que a vacina H5N8 contra a influenza, o vírus da gripe, está em produção e terá como alvo a gripe aviária, doença que acomete aves e, raramente, os humanos.

‌



Segundo ela, o investimento que será feito vai permitir o uso de todos os vírus da doença, sendo uma forma de preparação para uma eventual propagação da doença.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles