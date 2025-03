Atividade econômica do Brasil cresce 0,9% em janeiro, aponta Banco Central Foto: CNI indústria 2A atividade econômica brasileira registrou crescimento de 0,9% em janeiro de 2025,... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

indústria 2

Foto: CNI indústria 2A atividade econômica brasileira registrou crescimento de 0,9% em janeiro de 2025, após recuo em dezembro de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um termômetro do desempenho econômico do país, atingiu 154,6 pontos no mês, em comparação com dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o crescimento da economia brasileira!

Leia Mais em Taktá:

Mulher é suspeita de procurar grávida nas redes sociais; objetivo era matar para roubar o bebê

Vitória conhece adversários da Copa Sul-Americana 2025 nesta segunda; saiba onde assistir

Sorteio nesta segunda feira (17) define grupo do Bahia na Libertadores