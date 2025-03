Atletas baianos de paracanoagem disputam Copa Brasil Foto: Ascom / SudesbOs paracanoístas baianos Marta Ferreira, Jhonata Costa e José Pedro Lobo embarcaram... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 08/03/2025 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Ascom / SudesbOs paracanoístas baianos Marta Ferreira, Jhonata Costa e José Pedro Lobo embarcaram nesta quinta-feira (6) para Curitiba (PR), onde disputarão a I Etapa da Copa Brasil de Paracanoagem 2025. A competição ocorre neste fim de semana, dias 8 e 9 de março, no Parque Náutico do Iguaçu, e será fundamental para a definição do ranking nacional da modalidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!

Leia Mais em Taktá:

Plataforma recebe nova etapa do Morar Melhor e programa atinge quase 1,2 mil casas reformadas

Salvador discute investimentos em mobilidade com o Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos

Programa de inclusão das mulheres no transporte coletivo amplia participação feminina no BRT Salvador