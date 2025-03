Lázaro Ramos lança livro “Na Nossa Pele” em Salvador no dia 22 de março Foto: DivulgaçãoO ator e escritor Lázaro Ramos retorna ao universo literário com o lançamento de... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h47 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO ator e escritor Lázaro Ramos retorna ao universo literário com o lançamento de “Na Nossa Pele”, livro que dá continuidade à obra “Na Minha Pele”, publicada em 2017. O evento de estreia em Salvador acontece no dia 22 de março, às 15h, na Livraria LDM – Vitória Boulevard, localizada no Corredor da Vitória.

