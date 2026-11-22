“Estrela gigante” é um dos assuntos mais buscados no Google neste domingo (22) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Novo gigante gasoso é descoberto orbitando a jovem estrela Beta Pictoris. (Imagem: ESO/Digitized Sky Survey 2) Fala Ciência

“Estrela gigante” é um dos assuntos mais buscados no Google neste domingo (22). O termo disparou depois que astrônomos conseguiram acompanhar, pela primeira vez, em tempo real, uma estrela gigante engolindo a companheira menor. O fenômeno aconteceu na galáxia de Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra, e foi descrito em um estudo publicado na revista Nature na última quarta-feira (18).

O sistema ganhou o apelido de Bao: a estrela maior tinha cerca de sete vezes a massa do Sol e um raio 350 vezes maior, enquanto a menor tinha aproximadamente 70% da massa solar. A fusão provocou uma explosão um milhão de vezes mais brilhante que o Sol, e o telescópio James Webb observou o evento apenas 47 dias depois do pico — o registro mais rápido já feito desse tipo de fenômeno.

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O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h14 deste domingo (22). Confira: