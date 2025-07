Meta vai suspender publicidade política em países da União Europeia

Com o histórico de desavenças judiciais, que envolveram multas de 200 milhões de euros, a Meta , dona do Facebook e do Instagram, decidiu que vai parar de divulgar a publicidade política e também conteúdos relacionados a algumas questões sociais nos países da União Europeia .



Em outubro, quando a medida entrar em vigor, uma lei sobre transparência irá recair sobre todos os tipos de publicações que envolvam o conteúdo proibido.



A empresa explicou que a ação foi providenciada devido ao nível insustentável de complexidade e incerteza jurídica. Além disso, a Meta ressaltou que apesar de realizar diálogos com os formuladores de políticas, as regras para a medida imposta serão de remover produtos e serviços do mercado, reduzindo assim a escolha da concorrência.