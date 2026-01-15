Pesquisa aponta que 51% dos influenciadores digitais já pensaram em desistir; entenda Especialista diz que toda a pressão da profissão afeta diretamente na saúde mental dos profissionais da mídia

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 51% dos influenciadores digitais pensaram em desistir da carreira no último ano.

Motivos incluem exaustão, baixa remuneração, pressão online e falta de reconhecimento.

A profissão de influenciador digital foi regulamentada pela lei 15.325 de 2026.

A crescente pressão e responsabilidades impactam diretamente a saúde mental desses profissionais.

Uma pesquisa mostrou que 51% dos influenciadores digitais já pensaram em desistir da carreira no último ano. O estudo global da ManyChat apontou que os principais motivos são exaustão, baixa remuneração, pressão por presença online e falta de reconhecimento profissional.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (15), o especialista em crimes digitais Flávio D’urso fala que houve uma mudança muito grande para os influenciadores digitais. Segundo ele, o que antes era apenas um hobby, hoje já é legalmente considerado uma profissão.

“A lei 15.325, desse ano de 2026, de janeiro, ela regulamenta, ela prevê a profissão do profissional de multimídia e a depender da atividade que esse influenciador exerce, se enquadraria nessa profissão”, explica o especialista.

Flávio D’urso compara a situação do influenciador digital com a de um jogador de futebol Reprodução/Record News

Ele completa dizendo que as responsabilidades atribuídas à profissão são o motivo de tanta pressão, e isso interfere diretamente na saúde, principalmente na saúde mental desses profissionais.

Com relação à baixa remuneração, Flávio compara com a profissão de um jogador de futebol: “Acho que é um pouco dessa visão um pouco romantizada que acabamos tendo de que todos ganham ou todos têm esse sucesso, quando na verdade é uma pequena fração que consegue furar esta bolha”, analisa.

