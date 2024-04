WhatsApp volta ao normal após enfrentar cerca de 1h30 de instabilidade nesta quarta-feira Usuários se queixavam que aplicativo estava lento e com problemas para estabelecer conexão com o servidor

Problema foi identificado por volta das 15h (Tânia Rêgo/Agência Brasil )

Usuários do WhatsApp enfrentavam problemas para utilizar o aplicativo de mensagens por volta das 15h desta quarta-feira (3) devido a instabilidades. O problema durou quase 1h30 antes de voltar ao normal.

A plataforma Downdetector registrou um pico de mais de 28 mil notificações de usuários que estavam com dificuldades, a partir das 14h30. As principais queixas têm relação com o envio de mensagens e conexão com o servidor. Por volta das 15h50, o serviço ficou estável novamente.

Segundo relatos de usuários reunidos na plataforma

Também havia relatos de lentidão em outros aplicativos da Meta, como o Instagram e o Facebook.

A empresa não se manifestou até o momento sobre as causas da instabilidade.