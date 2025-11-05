Açúcar cristal branco se recupera de queda histórica e encerra mês cotado a R$ 113,65 Saca de 50 quilos estava em R$ 111,00 no começo da semana passada, o preço mais baixo desde 2021

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois de atingir o menor preço desde 2021, o mercado do açúcar cristal branco recuperou o fôlego e fechou outubro cotado a R$ 113,65, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). No começo da semana passada, a saca de 50 quilos do cristal estava em R$ 111,00.

A reação foi impulsionada por negócios firmados próximos de R$ 150,00, enquanto as usinas mantiveram postura firme nas vendas, pois grande parte da oferta tem o exterior como destino.

‌



Para o tipo cristal ICUMSA 180, algumas indústrias flexibilizaram as negociações para escoar estoques e garantir vendas nos preços vigentes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!