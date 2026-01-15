Brasil cria centro de pesquisa para combater o greening na citricultura Novo centro busca soluções inovadoras contra a doença que ameaça laranjais

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil cria o CPA Citros, um centro de pesquisa contra o Greening na citricultura.

Iniciativa é uma parceria pública-privada com 19 instituições de pesquisa e 70 especialistas.

Investimento de R$ 200 milhões ao longo de 10 anos para formar 130 novos especialistas.

Objetivo é investigar controle da doença que afeta 47% das plantações em São Paulo, buscando soluções inovadoras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil deu um passo significativo no combate ao greening com a criação do CPA Citros (Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura). O projeto é uma parceria público-privada que pretende enfrentar o maior desafio da citricultura mundial. O centro se destaca por ser uma rede global composta por 19 instituições de pesquisa e mais de 70 pesquisadores brasileiros e de outros sete países.

Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (15), Juliano Ayres, diretor-executivo do FundeCitrus (Fundo de Defesa da Citricultura), explica que o novo centro representa uma inovação no setor. Diferente dos modelos anteriores focados apenas em pesquisas isoladas, este consórcio une produtores, indústria e governo para buscar soluções contra o greening. Com um investimento previsto de R$ 200 milhões ao longo de dez anos, espera-se formar novos especialistas por meio do apoio a 130 bolsistas durante o período.

‌



Iniciativa é uma parceria público-privada com 19 instituições de pesquisa e 70 especialistas Reprodução/Record News

“Nós estamos buscando nesse centro as mentes mais brilhantes que existem para atuar em todas as frentes para buscar a solução desse problema. Então é um avanço muito grande. [...] Esse centro vai estudar todos os aspectos, como que o inseto adquire e transmite a doença, qual a melhor forma de combatê-lo, se há maneiras para buscar uma cura dessa planta, a planta resistente”, explica.

O CPA Citros pretende investigar todos os aspectos relacionados à transmissão e controle do greening, que afeta as plantações ao redor do mundo. Em São Paulo, estado brasileiro mais prejudicado pela doença, cerca de 47% das plantas estão contaminadas. Apesar disso, o especialista explica que ainda há uma boa produtividade na região. “Apesar do greening ter um índice de próximo de 47% de plantas doentes, ainda ele tem produtividades muito boas, estamos produzindo quase 300 milhões de caixas laranjas e nós estamos conseguindo aprender rapidamente como manejar essa doença”, diz.

‌



A iniciativa também reforça o papel pioneiro do Brasil na luta contra essa praga presente há décadas em diferentes regiões antes mesmo de chegar às Américas nos anos 2000. “Essa doença é centenária, ela está na Índia, na China, onde ela é proveniente, há mais de cem anos. Na América ela foi detectada em 2004 no estado de São Paulo, em 2005 na Flórida. A Flórida saiu de uma safra de 200, 240 milhões de caixa, há 20 anos atrás, para 15 milhões agora, ela está produzindo 6%, 7% do que produzia no passado”, afirma.

Além das medidas já adotadas pelos agricultores brasileiros, como inspeção regular das plantações e uso controlado dos insetos transmissores, o esforço conjunto entre ciência e tecnologia promete fortalecer mais a sustentabilidade deste setor econômico, responsável por grande parte das exportações globais brasileiras relacionadas aos cítricos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!