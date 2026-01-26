Carne brasileira tem o melhor resultado da história em 2025 Ao todo, 3,8 milhões de toneladas foram exportadas, gerando mais de R$ 90 bilhões de receita

2025 foi o ano da carne brasileira. Ao todo, as exportações somaram 3,8 milhões de toneladas, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Abrafrigo (Associação Brasileira dos Frigoríficos). Com uma alta de 20,7% em relação a 2024, foi o melhor desempenho da história nas exportações de carne bovina. A receita avançou quase 40% e alcançou mais de US$ 18 bilhões, equivalente a quase R$ 97 bilhões.

Nos 177 destinos para os quais a proteína foi exportada, as chances de se comer carne brasileira eram altas. Para a Abrafrigo, o alimento deixou de depender exclusivamente do aumento de volume e passou a ganhar espaço como produto de maior valor agregado, atendendo mercados mais exigentes.

‌



Em 2025, o item foi o segundo mais relevante da pauta agropecuária e o quarto da pauta total de exportações, atrás apenas de petróleo, soja e minério de ferro.

