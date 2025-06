2ª Turma do STF julga 6.931 processos em 2024 e flexibiliza sustentação oral Apenas 63 decisões no ano passado foram proferidas em sessões presenciais Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ministros da 2ª Turma do STF Montagem - Gustavo Moreno/STF

Composta pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça, a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) somou 6.931 decisões em 2024, sendo a maioria tomada em sessões virtuais (6.868). Apenas 63 decisões foram proferidas em sessões presenciais.

O levantamento foi feito pelo R7, baseado no Anuário da Justiça Brasil 2025, divulgado no início de junho. Veja os números dos processos do ano passado:

1.873 reclamações;

1.858 agravos regimentais;

1.658 habeas corpus;

813 recursos extraordinários; e

345 recursos ordinários em habeas corpus.

No ano passado, o colegiado passou a permitir que advogados façam sustentação oral em agravos em ações originárias julgadas presencialmente, o que ampliou o espaço de diálogo com a advocacia.

Temas trabalhistas

Durante 2024, ministros da Segunda Turma protagonizaram debates relevantes. Gilmar Mendes voltou a criticar a Justiça do Trabalho e o que chamou de “formalização contratual indevida” de vínculos com empresas terceirizadas. Para ele, a jurisprudência que exige vínculo empregatício mesmo sem elementos suficientes “não é compatível com a realidade do mercado de empregos”.

‌



O ministro defendeu que o STF deve “repensar a judicialização excessiva” da legislação trabalhista e permitir novas formas de contratação. Ele também criticou decisões que tentam afastar a possibilidade de trabalho autônomo ou intermitente.

Edson Fachin foi o único ministro a se posicionar contra a tese de que trabalhadores contratados por aplicativos não teriam vínculo empregatício. Ele defendeu a dignidade dos trabalhadores e o acesso à Justiça do Trabalho.

‌



Fachin também foi o único a divergir da maioria no julgamento que afastou a competência da Justiça trabalhista para julgar contratos de prestação de serviços.

Foco em garantias processuais

A Segunda Turma também foi responsável por decisões na área penal. André Mendonça, por exemplo, destacou a importância do devido processo legal ao divergir da criminalização automática da posse de pequena quantidade de maconha.

‌



Toffoli, relator da ação que questionava a competência da polícia para conduzir investigações, votou contra a exclusividade dos delegados, defendendo a atuação do Ministério Público no início das apurações criminais.

Em temas de direito digital, Fachin e Gilmar votaram no mesmo sentido ao permitir que o Ministério Público e a polícia acessem dados cadastrais de investigados sem necessidade de autorização judicial prévia, entendimento que segue em debate.

