Bolsonaro nega ligação com o 8 de Janeiro e chama de 'malucos' quem pede intervenção militar 'Não tem nada meu ali estimulando aquela baderna que repudiamos', garantiu Bolsonaro em resposta a Paulo Gonet Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 16h46 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h29 )

Da esquerda para a direita, Fux, Moraes e Gonet observam resposta de Bolsonaro Antonio Augusto/STF - 10.06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, nesta terça-feira (10), durante interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal), qualquer envolvimento com os atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.

Ele também afirmou, diante da pergunta de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que não incentivou manifestações antidemocráticas. Por fim, classificou como “malucos” os apoiadores que pedem uma intervenção militar ou um novo AI-5.

O STF começou, na segunda-feira (09), a fase de interrogatório dos oito acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Nós repudiamos tudo isso aí. Com todo respeito, doutor Paulo Gonet, não procede que colaborei com o 8 de Janeiro. Não tem nada meu ali estimulando aquela baderna que repudiamos”, declarou o ex-presidente.

Segundo Bolsonaro, mesmo entre seus apoiadores, há quem defenda ideias extremas com as quais ele não concorda e não teve qualquer participação.

“Tem os malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar das Forças Armadas. Os chefes das Forças Armadas jamais iam embarcar nessa só porque o pessoal estava pedindo ali”, completou.

