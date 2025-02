8 de janeiro era última esperança de organização criminosa, diz PGR em denúncia Mais cedo, Gonet apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/02/2025 - 22h17 (Atualizado em 19/02/2025 - 00h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

8 de janeiro era última esperança de organização criminosa, diz PGR em denúncia Pedro França/Agência Senado - 13.12.2023

Em documento que denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 por suposta tentativa de golpe de Estado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que “a última esperança da organização criminosa estava na manifestação de 8 de janeiro”.

“Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Os participantes daquela jornada desceram toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal”, disse.

Segundo a PGR, a frustração dominou os integrantes da organização criminosa que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

A PGR afirmou ainda que os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022.

‌



“A expectativa era a de que a Operação criasse comoção social capaz de arrastar o Alto Comando do Exército à aventura do golpe. Em execução inicial da operação, foram levadas a cabo ações de monitoramento dos alvos de neutralização, o Ministro Alexandre de Moraes e o Presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava a morte dos envolvidos, admitindo-se meios como explosivos e instrumentos bélicos ou envenenamento”, citou a PGR.

Denúncia contra Bolsonaro

Gonet apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia.

‌



Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

Bolsonaro foi denunciado pelos seguintes crimes:

‌



Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.

As regras de concurso de pessoas e concurso material também são observadas nas imputações.

A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ainda não há condenação para os envolvidos.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias.